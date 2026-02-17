Чехія – Данія: прогноз букмекерів на матч плейоф Олімпіади-2026

Сьогодні, 17 лютого, відбудуться перші матчі плейоф Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

За вихід до 1/4 поборються національні команди Чехії та Данії. Зустріч відбудеться о 17:40 за київським часом, а переможець вийде на одного з фаворитів турінру – Канаду.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є збірна Чехії. На їх перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,24. Успіх Данії вважатиметься сенсація і оцінюється як 1 до 4,20.

У груповому етапі чехи посіли третє місце в квартеті з Канадою, Швейцарією та Францією, здобувши одну перемогу. Поразки від швейцарців чехи зазнали в овертаймі.

Данія своєю чергою стала третьою в групі C з США, Німеччиною та Латвією. Єдина перемога данської збірної відбулась у грі з латвійцями.