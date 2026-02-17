Президент Чехії зізнався, чи вважає дискваліфікацію Гераскевича справедливою

Президент Чехії Петр Павел поділився думкою про рішення МОК дискваліфікувати Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

Його слова передає Odkryto.

Політик заявив, що це відсторонення було несправедливим. Він підкреслив, що український скелетоніст не зробив нічого забороненого, а його дії точно не були пропагандистськими.

"Я не вважаю це справедливим рішенням, тому що тут не йдеться про політичну пропаганду, яка могла б когось образити. Тут йдеться про висловлення поваги. Ми могли б так само критикувати, наприклад, коли нещодавно на олімпійському фестивалі в Будейовицях я бачив гравців Мотора в футболках, на яких були зображені Габчік і Кубіш як політична пропаганда. Я це точно так не сприймаю. Я думаю, що МОК міг би зробити жест і сприйняти це як прояв поваги", – сказав Павел.

Також Петр Павел висловився про відсторонення російських спортсменів від Олімпіади. Він вважає, що атлетам із країни-агресорки не місце на міжнародних змаганнях найвищого рівня.

Я вважаю, що з точки зору довіри у світі, дотримання правил і цінностей правильно, щоб держава, яка веде агресивну війну проти іншої держави, не брала участь в Олімпійських іграх. І враховуючи, що Росія довготривало не дотримується міжнародного права, а війна в Україні триває довше, ніж тривала Друга світова війна на Східному фронті, я вважаю, що це обмеження повинно залишатися в силі до вирішення конфлікту та встановлення миру", – заявив політик.

Нагадаємо, що Владиславу Гераскевичу не дозволили змагатись на Олімпіаді через бажання використовувати "шолом пам'яті". На ньому було зображено понад 20 спортсменів, яких вбили росіяни під час війни.

Загалом до ОІ-2026 допустили 13 спортсменів із Росії. Вони виступають у "нейтральному" статусі.