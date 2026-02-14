Курйоз із телефонним дзвінком. Олімпійському чемпіону довелося просити вибачення у канцлера Мерца

Дворазовий олімпійський чемпіон Мілана-2026 Макс Лангенхан попросив вибачення у Фрідріха Мерца, оскільки "відбив" його телефонний дзвінок. Спортсмен не знав, що з ним хоче поговорити канцлер Німеччини.

Про це пише Sport1.de.

"Я відразу відхилив дзвінок. Але виявилося, що це був Фрідріх Мерц", – жартома розповів Лангенхан після завоювання золотої медалі в командній естафеті в четвер.

Його товариші по команді Юлія Таубіц і Тобіас Вендль не могли стримати сміху, слухаючи історію Лангенхана. Спортсмен публічно вибачився перед канцлером.

"Дорогий Фрідріху. Тобто, шановний пане Мерц. Мені дуже шкода. Можливо, ми зможемо ще раз поговорити по телефону найближчими днями. У будь-якому разі для мене це честь", – додав Макс.

Канцлер Німеччини у соцмережах розмістив відео з підписом: "Наступного разу візьми слухавку".

У неділю в Кортіна-д'Ампеццо Лангенхан відсвяткував свою першу олімпійську перемогу. У четвер Лангенхан додав до цього перемогу в командній естафеті.

26-річний санкар з 2023 року виграв шість золотих медалей на чемпіонатах світу.