Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 6. Три фінали без українців

Шостий змагальний день Паралімпійський Ігор пройде на аренах та схилах в Мілані та Кортіні. Сьогодні будуть розіграні лише три комплекти нагород.

Всі медалі будуть розіграні в пара гірськолижному спорті, також відбудуться немедальні матчі в керлінгу на кріслах колісних та пара хокеї.

Виступи українців 11 березня

Сьогодні українці не виступають.

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.

Розклад змагань 11 березня 2026 р.