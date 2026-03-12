Українська правда
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 6. Три фінали без українців

Владислав Дудка — 12 березня 2026, 01:00
Шостий змагальний день Паралімпійський Ігор пройде на аренах та схилах в Мілані та Кортіні. Сьогодні будуть розіграні лише три комплекти нагород.

Всі медалі будуть розіграні в пара гірськолижному спорті, також відбудуться немедальні матчі в керлінгу на кріслах колісних та пара хокеї.

Виступи українців 11 березня

Сьогодні українці не виступають.

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.

Розклад змагань 11 березня 2026 р.

  • 10:00. Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 1-ша спроба
  • 10:25. Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 1-ша спроба
  • 10:50. Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 1-ша спроба
  • 13:30. 🥇 Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 2-га спроба
  • 13:45. 🥇 Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 2-га спроба
  • 14:05. 🥇 Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 2-га спроба
  • 14:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур
    Канада – Південна Корея
    Китай – Швеція
    Норвегія – США
    Італія – Латвія
  • 15:35. Пара хокей (Para Ice Hockey). Класифікаційний матч (5–8 місця). Словаччина – Німеччина
  • 19:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур
    Китай – Словаччина
    Норвегія – Великобританія
    Південна Корея – Італія
    Канада – США
  • 20:05. Пара хокей (Para Ice Hockey). Класифікаційний матч (5–8 місця). Італія – Японія
