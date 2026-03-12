Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 6. Три фінали без українців
Колаж Чемпіона
Шостий змагальний день Паралімпійський Ігор пройде на аренах та схилах в Мілані та Кортіні. Сьогодні будуть розіграні лише три комплекти нагород.
Всі медалі будуть розіграні в пара гірськолижному спорті, також відбудуться немедальні матчі в керлінгу на кріслах колісних та пара хокеї.
Виступи українців 11 березня
Сьогодні українці не виступають.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.
Розклад змагань 11 березня 2026 р.
- 10:00. Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 1-ша спроба
- 10:25. Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 1-ша спроба
- 10:50. Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 1-ша спроба
- 13:30. 🥇 Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. З порушенням зору. 2-га спроба
- 13:45. 🥇 Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Стоячи. 2-га спроба
- 14:05. 🥇 Пара гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. Сидячи. 2-га спроба
-
14:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур
Канада – Південна Корея
Китай – Швеція
Норвегія – США
Італія – Латвія
- 15:35. Пара хокей (Para Ice Hockey). Класифікаційний матч (5–8 місця). Словаччина – Німеччина
-
19:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Коловий тур
Китай – Словаччина
Норвегія – Великобританія
Південна Корея – Італія
Канада – США
- 20:05. Пара хокей (Para Ice Hockey). Класифікаційний матч (5–8 місця). Італія – Японія
