Ми до цього не були готові, – Мигаль – про свій дебют на Олімпійських іграх-2026

20-річна українська лижниця Дарина Мигаль поділилася враженнями від свого дебюту на Олімпійських іграх-2026, розповівши про неготовність до специфіки траси та емоції від самого факту участі у змаганнях такого рівня.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Адреналін був серйозний, бо спуски не такі, як в Україні. Ми до цього не були готові, але після першого, другого кола вже звикли і перед стартом вийшли, проїхалися, продивилися і вже налаштувалися боротися.

Взагалі довга дистанція — для мене. Та скіатлон — це добре. Думаю зміна класичного стилю на скіатлонський є якнайкращою для мене, так воно виходить".

На питання, що не вистачило для того, щоб дістатися фінішу, вона відповіла, що сама до кінця не розуміє причин такого результату.

"Якщо чесно, я навіть не знаю, чого не вистачило. Є свої нюанси, але що вже є, то є. Як для сьогоднішньої гонки, то для класики було дуже важко. Підйоми дуже важкі: прямо підйом за підйомом, різкі спуски для ковзанів".

Попри складність дистанції та спортивні нюанси, для юної спортсменки сам факт відбору на головні змагання чотириріччя став визначною подією. Дарина зізнається, що відчуває гордість за можливість представляти країну на міжнародній арені.

"Участь тут та представляти Україну — це дуже серйозно для нас. Хотілось би показувати кращі результати. Від першої Олімпіади емоції просто неймовірні. Це щастя, коли відібралася, раділи разом із сім'єю".

Нагадаємо, олімпійський старт у скіатлоні на 20 км у лижних гонках, що відбувся 7 лютого, завершився для українок достроково. Усі чотири представниці України, включно з Мигаль (яка посіла 63 місце), були зняті з дистанції як колові, так і не діставшись фінішу.