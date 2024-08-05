Японець Сіноссуке здобув золото Олімпіади-2024 у вправах на поперечині

Японський гімнаст Оке Сіноссуке завоював золото Олімпійських ігор-2024 у вправах на поперечині.

20-річний японець заробив за виконання своєї програми 14,533 бала. Для нього це третє золото у Парижі, раніше він став олімпійським чемпіоном у командній першості та особистому багатоборстві.

Срібло вибором представник Колумбії Анхель Барахас. Бронзу розділили китаєць Чжан Бохен та представник Китайського Тайбею Тан Чіа-Хунг.

1. 🥇 Оке Сіноссуке (Японія) — 14,533

2. 🥈 Анхель Барахас (Колумбія) — 14,533

3. 🥉 Чжан Боен (Китай) — 13,966

3. 🥉 Тан Чіа-Хун (Китайський Тайбей) — 13,966

Напередодні українець Ілля Ковтун завоював срібло Олімпійських ігор-2024 у вправах на паралельних брусах.20-річний черкасець заробив за виконання своєї програми 15,500 бала.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.