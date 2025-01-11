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Влада Польщі надасть пожиттєву пенсію дворазовій призерці Олімпійських ігор, яка втратила зір

Руслан Травкін — 11 січня 2025, 12:23
Влада Польщі надасть пожиттєву пенсію дворазовій призерці Олімпійських ігор, яка втратила зір
Агата Врубель
PAP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск призначив спеціальну пожиттєву пенсію у розмірі 5 тисяч злотих на місяць спортсменці Агаті Врубель, яка втратила зір.

Про це повідомив Міністр спорту і туризму Славомір Нітрас.

43-річна Агата представляла Польщу на двох Олімпіадах – на ОІ-2000 вона здобула срібло, а через чотири роки стала бронзовою призеркою. Врубель тричі вигравала чемпіонат Європи (1999, 2002 та 2004, який проходив у Києві – прим.). Також вона ставала чемпіонкою світу (2002) та двічі (1999, 2001) віцечемпінкою.

Через серйозні вади зі здоров'ям вона втратила зір. У неї була депресія та діабет.

Я чула про рішення прем'єр-міністра, я приголомшена. Дуже дякую", – цитує реакцію спортсменки видання Sportowefakty.wp.pl.

Відомо також, що їй оплатять консультації лікарів, які визначать ступінь лікування для покращення ситуації.

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