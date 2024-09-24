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Українським спортсменам виплатять премії за 4−6 місця на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 24 вересня, 16:45
Українським спортсменам виплатять премії за 4−6 місця на Олімпіаді-2024
Ілля Ковтун
Getty Images

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови, яка передбачає фінансову винагороду для спортсменів, що посіли 4−6 місця на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Згідно з документом передбачено виплати спортсменам, які залишилися поза п'єдесталом — на четвертому, п'ятому і шостому місцях. Їм надаватимуться одноразові виплати у розмірі:

  • 4 місце – 250 тис гривень
  • 5 місце – 200 тис гривень
  • 6 місце – 150 тис гривень

Зазначається, що рішення буде реалізовано у рамках попередньо затвердженого бюджету та не потребує виділення додаткових бюджетних коштів.

На іграх у Парижі-2024 29 українців посіли місця з четвертого по шосте. Серед них найбільшу премію отримає гімнаст Ілля Ковтун, в якого два четвертих місця і одне п’яте місце – 700 тис гривень.

Раніше Чемпіон підрахував скільки Україна виплатить своїм чемпіонам і призерам.

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