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Визначився стадіон, який прийме футбольні матчі Олімпійських ігор 2028

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 18:45
Визначився стадіон, який прийме футбольні матчі Олімпійських ігор 2028
Скриншот

Легендарний стадіон "Роуз Боул" прийме футбольні матчі на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі, США.

Про це повідомляє NBC.Sports.

Для цієї арени, яка була збудована в 1922 році, це вже буде третя Олімпіада. На Іграх-1932 тут проходили змагання з велотреку, а в 1984 році відбулися матчі з футболу.

"Місто Пасадена та стадіон "Роуз Боул" мають багату олімпійську історію, вони приймали змагання як у 1932, так і в 1984 роках", – сказав у прес-релізі головний виконавчий директор LA28 Рейнольд Гувер.

Ігри 2028 року стануть першими змаганнями серед жінок на цьому стадіоні. Жіночий велотрек дебютував на Іграх в Сеулі 1988 року, а жіночий футбол дебютував через вісім років – на ОІ-1996.

Олімпійські футбольні матчі проводяться на кількох аренах у приймаючій країні. Організатори ще не анонсували додаткові футбольні майданчики.

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