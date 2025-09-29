Снуп Догг працюватиме на зимовій Олімпіаді: зірковий репер став оглядачем на ТБ

Снуп Догг отримав роботу оглядача на телеканалі NBC під час зимових Олімпійських ігор.

Про це телеканал повідомив на своєму сайті.

"Я дуже радий знову бути разом зі своїм другом Майком Тіріко на зимовій Олімпіаді в Мілані. На сцені буде D-O-double-G і я з нетерпінням чекаю на цю подію. Олімпіада – найбільша сцена у світі, а я за спорт, за об'єднання людей та веселощі", – прокоментував свій контракт репер.

Зазначимо, що це не перший досвід для 53-річного музиканта. У 2024 році він також відвідував Олімпійські ігри як спеціальний кореспондент.

Нагадаємо, що зимова Олімпіада 2026 року проходитиме в Мілані та Кортіні д'Ампеццо з 6 до 22 лютого.

Раніше повідомлялось, що Снуп Догг може стати інвестором одного з європейських футбольних клубів.