Це німецькі кольори: політик розкритикував форму Чехії на Олімпійські ігри

Політик Борис Штястний, кандидат від партії "Автомобілісти для себе" на посаду міністра спорту, профілактики та охорони здоров'я, виступив проти дизайну форми національної команди Чехії на Олімпійські ігри.

Про це пише Sport.cz.

Нинішньому голові парламентської партії "Автомобілісти" (Motoristé sobě – прим.) не подобається поєднання кольорів, яке є новаторським порівняно з попередніми іграми. Темно-синій, білий та червоний доповнені золотим.

"Можу пообіцяти, що якщо "Автомобілісти" займуть посаду міністра спорту, то чеські спортсмени поїдуть на наступну Олімпіаду в національних, а не німецьких кольорах", – написав Штястний.

Mohu slíbit, že pokud Motoristé obsadí pozici ministra sportu, pak na příští olympiádu pojedou čeští sportovci v národních, nikoli německých barvách. pic.twitter.com/iDUzSXoAdL — Boris Šťastný (@borisstastny) November 14, 2025

Він мав на увазі німецькі національні кольори – чорний, жовтий та червоний, які регулярно з'являються в їхніх олімпійських колекціях.

Біатлоніст Міхал Крчмарж, який був присутній на офіційній презентації, відреагував на заяву Штястного.

"Мені випала честь сфотографувати олімпійську колекцію і таким чином побачити її на власні очі. Жодної миті я не подумав про якийсь зв'язок з німецькими кольорами. Хоча мені поставили діагноз зниження кольорового зору, я досить чітко бачу: темно-синій, золотий (жовтий), червоний і білий", – написав олімпійський призер.

Чеський олімпійський комітет не захотів коментувати заяву Штястного та посилався на пояснення з урочистої презентації у вівторок.

"Вперше ми не використали національні кольори, як вони зображені на прапорі. Ми хотіли, щоб колекція була оригінальною та унікальною", – сказав Вацлав Грбек, генеральний директор Alpine Pro, яка традиційно готує одяг для Чеського олімпійського комітету до Ігор.

За словами голови Чеського олімпійського комітету Іржі Кейвала, зміну кольорів узгодили зі спортсменами, і їхня реакція була позитивною.

Наразі формується новий уряд країни. Після парламентських виборів у Чехії партія "Автомобілісти для себе" утворили коалцію з партією АNO, яку очолює Андрей Бабіш, та ультраправою SPD.

Посада міністра спорту, профілактики та охорони здоров'я має бути новою посадою в уряді, яку схвально сприйняла спортивна спільнота, але новий міністр, ймовірно, не матиме власного офісу, а Національне агентство спорту також підпадатиме під його юрисдикцію.