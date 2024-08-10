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Легкоатлет Бенджамін виграв золото Парижа-2024 в бігу на 400 метрів з бар'єрами

Руслан Травкін — 10 серпня, 09:36
Легкоатлет Бенджамін виграв золото Парижа-2024 в бігу на 400 метрів з бар'єрами

Американський бігун Рай Бенджамін завоював золоту медаль на дистанції 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024.

Він показав найкращий результат у сезоні (46,46 секунди) і вперше у кар'єрі став олімпійським чемпіоном в індивідуальних змаганнях. На іграх в Токіо-2020 Рай виграв у складі збірної США естафету 4 x 100 м.

Срібним призером став чемпіон Токіо-2020 та володар світового рекорду норвежець Карстен Вархольм (47,06). Бронзу, як і в Токіо, завоював чемпіон бразилець Алісон Дос Сантос (47,26).

1. 🥇Рай Бенджамін (США) — 46,46;

2. 🥈 Карстен Вархольом (Норвегія) — 47,06;

3. 🥉 Алісон дос Сантос (Бразилія) — 47,26.

Нагадаємо, Олівія Рівз принесла США золото у змаганнях з важкої атлетики.

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