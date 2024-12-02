Помер легендарний голкіпер Стяуа, який виграв фінал Кубка європейських чемпіонів проти Барселони

На 65-му році життя помер колишній голкіпер румунської Стяуа Гельмут Дукадам.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дукадам виступав виключно за румунські команди – Конструкторул, УТА, Вагонул та Стяуа. Саме з останньою він двічі вигравав чемпіонат країни та історичний для клубу Кубок європейських чемпіонів.

Саме фінал найпрестижнішого футбольного турніру з Барселоною, який відбувся у Севільї на "Рамон Санчес Пісхуан", став вершиною кар'єри голкіпера. Дукадам відбив чотири одинадцятиметрові підряд та приніс перемогу своїй команді.

Після тріумфального сезону Гельмут був змушений призупинити виступи через рідкісне захворювання крові. Він повернувся у футбол через три роки та грав за команду з рідного міста Арад.