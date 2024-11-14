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Помер дворазовий медаліст Паралімпійських ігор у Парижі

Руслан Травкін — 14 листопада 2024, 16:37
Помер дворазовий медаліст Паралімпійських ігор у Парижі
Міхал Дабровський
paralympic.org.pl

У 38-річному віці помер дворазовий медаліст Паралімпійських ігор 2024 у складі збірної Польщі Міхал Дабровський.

Про це повідомила пресслужба Польського паралімпійського комітету.

Джерело причин смерті не називає. Журналіст Лукаш Бок пише, що параспортсмен хворів на рак.

Міхал змагався у фехтуванні на візках. У Парижі він здобув дві медалі – срібло на шаблі та бронзу на шпазі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому через нещасний випадок загинув воротар дефлімпійської збірної Польщі.

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