Помер дворазовий медаліст Паралімпійських ігор у Парижі
Міхал Дабровський
paralympic.org.pl
У 38-річному віці помер дворазовий медаліст Паралімпійських ігор 2024 у складі збірної Польщі Міхал Дабровський.
Про це повідомила пресслужба Польського паралімпійського комітету.
Джерело причин смерті не називає. Журналіст Лукаш Бок пише, що параспортсмен хворів на рак.
Міхал змагався у фехтуванні на візках. У Парижі він здобув дві медалі – срібло на шаблі та бронзу на шпазі.
Нагадаємо, кілька тижнів тому через нещасний випадок загинув воротар дефлімпійської збірної Польщі.