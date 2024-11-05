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Під час тренування команди потонув голкіпер дефлімпійської збірної Польщі

Руслан Травкін — 5 листопада 2024, 21:01
Під час тренування команди потонув голкіпер дефлімпійської збірної Польщі
Матеуш Хемпе
facebook.com/deafpolandfootball

У Польщі трагічно загинув голкіпер дефлімпійської збірної країни 32-річний Матеуш Хемпе.

Про це повідомила пресслужба національної команди серед людей з вадами слуху. Причини смерті вони не вказали.

Як пише видання Polske Radio, під час тренування з клубом Чарнкув, який грає у 4 лізі Польщі, воротар поліз у річку, щоб дістати м'яч, але його віднесло течією.

Одноклубники намагалися йому допомогти, але не змогли це зробити. Тіло футболіста знайшли рятувальники лише через дві години.

Матеуш виступав і за футзальну дефлімпійську збірну. На професійному рівні грав за команди Чарнкув, Теща Осенца та Венус Єнджево з нижчих ліг Польщі.

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