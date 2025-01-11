Помер колишній очільник Олімпійського комітету Польщі

У 75-річному віці помер польський функціонер Анджей Красніцький.

Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу країни.

З 2002 до 2005 він очолював Польську конфедерацію спорту. З 2006 до 2021 року був очільником Федерації гандболу. Після відставки він отримав звання почесного президента.

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł Andrzej Kraśnicki, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce w latach 2006–2021. pic.twitter.com/u3xDe7F2tJ — Handball Polska (@handballpolska) January 10, 2025

За його каденції гандболісти досягли найбільших успіхів. "Біло-червоні" привезли медалі з чемпіонатів світу, що проходили в 2007, 2009 і 2015 роках. Також збірна Польщі двічі брала участь в Олімпійських іграх, але не здобувала медалей (5-те місце у Пекіні, та 4-те на ОІ-2016).

З 2010 до 2023 року був головою Олімпійського комітету Польщі. Потім вирішив не балотуватися.

У 2005 році за видатні досягнення в галузі розвитку спорту президент Александр Квасневський нагородив його Кавалерським хрестом Ордену Відродження Польщі. У 2015 році президент Броніслав Коморовський за видатні досягнення в діяльності польського олімпійського руху дав йому Командорський хрест із зіркою Ордену Відродження Польщі.