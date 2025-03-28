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Учасник ОІ-2022 загинув під час пожежі в готелі

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 11:16
Учасник ОІ-2022 загинув під час пожежі в готелі
Беркін Уста
Instagram berkinusta

Турецький гірськолижник Беркін Уста та його батько Яхья Уста, президент Національної асоціації викладачів лижного спорту та сноуборду, загинули під час пожежі у закритому готелі в Улудазі.

Про це повідомляє видання Milliyet.

Беркіну було лише 25. Його батькові – 57. Повідомляється, що батько та син перебували на п’ятому поверсі готелю Kervansaray в Улудагу.

За інформацією від Associated Press, пожежа розпочалася близько 5:30 ранку. У готелі було 12 співробітників, повідомили в офісі губернатора Бурси. Кілька людей, які надихалися димом, госпіталізовані.

"Я з глибоким сумом дізнався про те, що наш національний спортсмен Беркін Уста, який представляв Туреччину на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, і його батько Яхья Уста, колишній національний спортсмен, загинули під час пожежі, яка сталася в Бурсі", – написав міністр спорту Осман Аскін Бак у соцмережі "Х".

Точна кількість жертв не підтверджена. Разом зі спортсменами була Фікріє Уста, мама та дружина загиблих спортсменів. Лікарі наразі ведуть боротьбу за її життя.

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