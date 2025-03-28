Учасник ОІ-2022 загинув під час пожежі в готелі

Турецький гірськолижник Беркін Уста та його батько Яхья Уста, президент Національної асоціації викладачів лижного спорту та сноуборду, загинули під час пожежі у закритому готелі в Улудазі.

Про це повідомляє видання Milliyet.

Беркіну було лише 25. Його батькові – 57. Повідомляється, що батько та син перебували на п’ятому поверсі готелю Kervansaray в Улудагу.

За інформацією від Associated Press, пожежа розпочалася близько 5:30 ранку. У готелі було 12 співробітників, повідомили в офісі губернатора Бурси. Кілька людей, які надихалися димом, госпіталізовані.

"Я з глибоким сумом дізнався про те, що наш національний спортсмен Беркін Уста, який представляв Туреччину на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, і його батько Яхья Уста, колишній національний спортсмен, загинули під час пожежі, яка сталася в Бурсі", – написав міністр спорту Осман Аскін Бак у соцмережі "Х".

Türkiye’yi Pekin Kış Olimpiyatları’nda temsil eden millî sporcumuz Berkin Usta ve eski millî sporcu olan babası Yahya Usta’nın Bursa’da meydana gelen yangında vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Sporcularımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor… — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) March 27, 2025

Точна кількість жертв не підтверджена. Разом зі спортсменами була Фікріє Уста, мама та дружина загиблих спортсменів. Лікарі наразі ведуть боротьбу за її життя.

Нагадаємо, на війні загинув український легкоатлет Орест Малованюк.