Кривдники українця розіграли золото у брейкінгу

Представник Канади Phil Wizard (справжнє ім’я – Філіп Кім) виграв перші в історії змагання з брейкінгу серед чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі 27-річний канадець переміг представника Франції Dany Dann (Дані Сівіль) — 3:0. Зазначимо, що канадець та француз були в одній групі з українцем Олегом Kuzya Кузнецовим на старті турніру.

У матчі за бронзу Victor зі США обіграли японця Shigekix — 3:0.

1. 🥇 Phil Wizard (Канада)

2. 🥈 Dany Dann (Франція)

3. 🥉 Victor (США)

Нагадаємо, раніше на іграх відбувся перший в історії жіночий фінал у брейкінгу. Його переможницею стала японка Амі "Ami" Юаса.