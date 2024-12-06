Бронзового призера Олімпіади в Токіо затримали на протестах у Грузії

Колишній член збірної Сербії з боротьби грузинського походження Зураба Датунашвілі був затриманий поліцією в четвер під час масових протестів у столиці Грузії, Тбілісі.

Про це пише Vecernji.hr.

Перед затриманням на відео видно, що його побили. Було виявлено, що Зураб отримав травми шиї та верхньої частини тіла, коли прибув до відділку поліції.

У Грузії останніми днями люди масового виходять на протести проти чинної влади. Причина протесту – рішення уряду Грузії відкласти процес вступу в Євросоюз до 2028 року.

🇬🇪🇪🇺Moment of detention of two-time world wrestling champion Zurab Datunashvili in Tbilisi, openly supporting protests and participating in rallies

Zurab Datunashvili, 32, is a three-time European champion, two-time world champion, and bronze medalist at the 2020 Summer Olympics. pic.twitter.com/KpZhWtZKws — Michael Kulakov (@mickulakov) December 4, 2024

Через це президент України наклав санкції на владу Грузії, оскільки вважає, що "вони здають країну Путіну". Під санкції потрапив і колишній гравець київського Динамо Каха Каладзе, який з 2017 року є мером Тбілісі.

Зураб на Олімпіаді-2012 представляв збірну Грузії в категорії до 74 кг, але поступився у чвертьфіналі. Згодом він взяв спортивне громадянство Сербії. На Олімпійських іграх у Токіо він здобув бронзу у ваговій категорії до 87 кг.

Нагадаємо, що триразова олімпійська чемпіонка отримала річну дискваліфікацію за побиття коня.