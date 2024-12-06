Бронзового призера Олімпіади в Токіо затримали на протестах у Грузії
Колишній член збірної Сербії з боротьби грузинського походження Зураба Датунашвілі був затриманий поліцією в четвер під час масових протестів у столиці Грузії, Тбілісі.
Про це пише Vecernji.hr.
Перед затриманням на відео видно, що його побили. Було виявлено, що Зураб отримав травми шиї та верхньої частини тіла, коли прибув до відділку поліції.
У Грузії останніми днями люди масового виходять на протести проти чинної влади. Причина протесту – рішення уряду Грузії відкласти процес вступу в Євросоюз до 2028 року.
Через це президент України наклав санкції на владу Грузії, оскільки вважає, що "вони здають країну Путіну". Під санкції потрапив і колишній гравець київського Динамо Каха Каладзе, який з 2017 року є мером Тбілісі.
Зураб на Олімпіаді-2012 представляв збірну Грузії в категорії до 74 кг, але поступився у чвертьфіналі. Згодом він взяв спортивне громадянство Сербії. На Олімпійських іграх у Токіо він здобув бронзу у ваговій категорії до 87 кг.
Нагадаємо, що триразова олімпійська чемпіонка отримала річну дискваліфікацію за побиття коня.