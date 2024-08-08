Радість і розчарування борцівського вечора у Парижі

Вечірня програма на Олімпіаді у Парижі — це неодмінно світлове шоу, запалені вогники мобільних телефонів, музичне нарощування інтриги. Усе це дає відчуття особливості моменту і залишає відбиток французького шарму.

Хіти давні й свіжіші

Перед півфіналами у греко-римській боротьбі у категоріях до 67 та 87 кілограмів та наступними фіналами в інших вагових групах перед публікою витупив дуже гнучкий акробат, який уміє згинати руки та ноги у всіх можливих варіаціях, закручуючи їх між собою. Відверто кажучи не знаю, як саме називається це мистецтво, але у поєднанні з безсмертним хітом Мірей Матьє "Non je ne regrette rien" та більш пізнім, але також хітом "Allor dance" це вражало.

На відміну від ранкової програми, коли сутички відбуваються одночасно на трьох килимах, увечері кожен бій відбувається окремо — у середньому борцівському колі.

З накату — в контратаку

Першим на килим вийшов Парвіз Насібов та його опонент з Азербайджану Хасрат Джафаров. Після двох важких сутичок в 1/8 фіналу та чвертьфіналі на українця чекав ще важчий поєдинок. Азербайджанець вигравав "бронзу" чемпіонату світу 2022 року, а торік став чемпіоном Європи.

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Як і у двох попередніх зустрічах, Насібов активно почав поєдинок, шукав варіанти для атак, однак у рефері часто буває своє бачення й вони поставили Парвіза у партер. Азербайджанець почав робити накат і уже підняв українця над килимом, однак той вивернувся й сам поклав опонента на підлогу. В якийсь момент Насібов притиснув Джафарова до килима й здалося, що сутичка може закінчитися чистою перемогою, але судді знову бачили епізод інакше, вважаючи, що й українець потрапив під час прийому у небезпечне становище. Після відео-перегляду епізоду рефері дали кожному з борців по 2 бали за прийом, а за рахунок того, що Насібов був оштрафований балом за пасивність, у рахунку повів Джафаров — 3:2.

Третій "камбек" Парвіза за день

І знову Насібов не витрачаючи часу намарно, постійно атакує свого суперника. За 2 хвилини до завершення поєдинку рефері карають за пасивність уже борця з Азербайджану і це означає нічию 3:3. Накотити опонента з партера українцеві не вдається, однак у нього уже є перевага при нічиїй за рахунок останньої результативної дії. Тож залишається суто відстояти цей рахунок. І хоч око Парвіза уже зовсім затекло, після того (ліктем під брову йому в’їхав ще у чвертьфіналі киргиз Ісмаїлов), він відпрацював технічно та самовіддано, вдруге поспіль вийшовши до фіналу Олімпійських ігор. Азербайджанець був зовсім розбитий горем і чомусь двічі відмовлявся тиснути руку українцеві після його пропозицій. А от тренер Джафарова руку Насібову потиснув. Програвати треба вміти. Завтра увечері (після 19:15 за Києвом) у фіналі Парвіз зустрінеться з іранцем Саїдом Есмаїлі.

Коментар Шацьких

Ми готували Парвіза до такої конкуренції й такої боротьби. Він готовий до боротьби "кістка в кістку", "ніздря в ніздрю", тому вириває поєдинки завдяки своєму великому бажання, характеру та сильному стрижню, який сидить в ньому. Завтра він зробить все, аби переплавити "срібло" токійської Олімпіади на "золото", — сказав після сутички головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких.

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Жан починає з трьох балів

У другій важливій для нас сутичці вечора олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк захищав свій титул у поєдинку з іранцем Алірезі Мохмадіпіані.

Два попередніх поєдинки Жан проводив за своєю давньою тактикою. Підігрував пасивністю, рефері ставили його у партер, він у першій сутичці вийшов з-під накату, у другій один пропустив, але кожного разу відігравався, проводячи потрійні накати, коли судді ставили у партер його суперників.

Цього разу зустріч пішла за іншим сценарієм. У першій частині сутички судді покарали за пасивність опонента українця, поставивши іранця у партер. Жан зумів зробити один накат — не "хет-трик", як було у двох попередніх поєдинках. Усе ж іранець був сильнішим суперником. Але 3:0 на користь Беленюка у першому періоді давали підґрунтя для радісних сподівань.

Неприємний поворот

На жаль, у другій частині сутички ситуація обернулася у зворотньому порядку: за пасивність карають вже Беленюка. Українець стає у партер і, хоч намагається вийти з-під накату, іранець таки запускає у дію свій хитрий трюк: почав робити накат з одного краю й потім різко перейшов на інший. І хоч наш чемпіон готувався до такого розвитку подій, супернику вдалося його обдурити.

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3:3 і тепер уже перевага заключної дії на користь іранця. Залишається дві хвилини до завершення поєдинку. Жан інтенсивно шукає шляхи для захвату, але гнучкий іранець все викручується й уникає боротьби. За 1 хвилину 15 секунд до завершення сутички Жан таки заходить за спину іранцю, але той відверто тікає за межі килима. На жаль, за такі дії іранця рефері не поставили його у партер, хоч пасивність Алірезі була очевидною.

Знесилення та розчарування

Він тиснув на іранця, напирав, хотів щось зробити, але час невблаганно минав…

Під кінець поєдинку уже було видно, що сил провести заключний результативний захват у Жана не залишилося. Після фінального свистка він опустився на коліно і похилив голову. Це був програш… За додатковим показником, але від того не менш болісний…

Перше відчуття після цього — пустка. Беленюк привчив нас до перемог. І навіть, попри те, що на останньому чемпіонаті світу здобув "бронзу", а не "золото", хотілося вірити у ще одну олімпійську казку. Але…

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Заключний поєдинок

Прикро, коли чемпіон втрачає свій титул, але це — спорт. І Жан Беленюк вирішив залишитися у ньому, аби захистити своє високе досягнення. Цього не вдалося зробити, але від цього Жан не став менш видатним атлетом. Він продовжує боротися і завтра буде прагнути здобути свою третю олімпійську медаль.

Дуже хотілося побачити Беленюка у фіналі проти Семена Новікова, який, попри пропозиції Федерації боротьби зайняти місце Жана на цій Олімпіаді, все ж вирішив змінити громадянство на болгарське. Це була б дуже символічна сутичка. Але її не буде: Семен побореться за олімпійське "золото" для Болгарії у протистоянні з іранцем.

А ми будемо вболівати за Жана у бронзовому фіналі проти поляка або колумбійця (суперник визначиться пізніше). Буде це його фінальна сутичка у кар’єрі чи ні, він поки не каже. Але точно заключна на цій Олімпіаді. І дуже хочеться, аби видатний чемпіон завершив її переможно.

Олександр Гливинський з Парижа

Відповідальний редактор — Денис Шаховець