Українська легкоатлетка пояснила, що завадило виграти медаль у спортивній ходьбі на Олімпіаді

Напередодні українські спортсменки Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук виступили у спортивній ходьбі на Олімпійських іграх-2024.

Завоювати медаль нашим дівчатам не вдалося, найкращий результат продемонструвала Людмила Оляновська, яка зайняла 14-ту позицію, Марія Сахарук прийшла 17-ю, а Олена 20-ю.

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У коментарі для пресслужби Федерації легкої атлетики України Сахарук пояснила, чому не вдалося виграти медаль.

"Учасниці поділилися на дві групи. Розуміла, що в першій мені буде трішки зашвидко починати, тому вирішили з тренером, що краще буде йти в другій. Поступово наша група почала розпадатися – сонце, певно, вносило свої корективи. Й далі вже кожен тримав темп, на який був готовий.

З одного боку, результат непоганий – вищий за міжнародника на 2:50 хвилини. Але для боротьби за медалі й певні місця, його недостатньо. Звісно, хотілося пройти краще, та маємо те, що маємо.

Траса була швидкісною, я це помітила ще напередодні на розминці. Але бруківка й спуск дали по ногах. Все ж коли вона рівна, це зручніше", – сказала Сахарук.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.