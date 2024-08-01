Оляновська — про 14 місце на Олімпіаді-2024: Це зовсім не той результат, на який очікувала

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська засмучена результатом у спортивній ходьбі на Олімпійських іграх-2024.

Про це вона розповіла у коментарі для пресслужби Федерації легкої атлетики України.

"Важка погода й одна з найскладніших трас, по яких я йшла. Це зовсім не той результат, на який очікувала. Тактика боротьби була трішки неправильною, але ніхто не знав, як поведе себе група, як підуть лідери, якими будуть розкладка й ходьба. Я розуміла, що сьогодні буде складно. Та починати по 4:13-4:15 — це дуже швидко. І результати на фініші просто космічні.

Можливо, якби я зі старту пішла своїм темпом, результат був би вищим. Але тоді я дуже сильно почала б відставати й точно не була б претенденткою на медалі. А у мене є амбіції. І після всіх тих слів підтримки, які мені писали, я просто до сліз хотіла показати якомога вищий результат. Я прямо відчувала це бажання всередині себе!

Тому намагалася триматися й боротися, але ніхто не очікував, що буде така боротьба й аж настільки високі результати. Зараз можу лиш подякувати ЗСУ і своїм батькам за те, що я українка. Й працювати далі", — сказала Оляновська.

Нагадаємо, у змаганнях зі спортивної ходьби брали участь одразу 3 українки, і всі вони опинилися в топ-20 дисципліни. Найкращий результат продемонструвала саме Оляновська, яка зайняла 14-ту позицію, Марія Сахарук прийшла 17-ою, а Олена Собчук — 20-ою.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.