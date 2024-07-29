Тренер Білодід: Сутичка була досить рівною

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва вважає, що Дар'ї Білодід на Олімпіаді в Парижі не вистачило загальнофізичної підготовки.

Цитує тренера Суспільне Спорт.

"Сутичка була досить рівною. Не можна сказати, що Даша була гіршою, але вже в додатковий час японка була активнішою. На мій погляд, третє "шидо" було передчасним, треба було дати боротися, бо перевага однієї з суперниць була вагомішою. Але судді вирішили так, ми нічого не можемо зробити. Перемогти можна було. На японку готувалися, і якщо дивилися, то японка не була кращою. Перемогти кидком у Даші можливості не було.

Можливо, Даші треба було активніше бути, як у першій хвилині, але все ж таки функціонально, мабуть, той факт, що вона була травмованою і не змогла провести повноцінний збір загальнофізичної підготовки. Вона ще сиділа довго, не вставала швидко, і візуально, мабуть, це дало привід суддям покарати її. Але, на мій погляд, сутичка була рівною. Усі спортсмени високого рівня. Джакова з Косова, олімпійська чемпіонка, програла в першому раунді монголці Енхрійлен Лхагватогогійн, яка призерка чемпіонату світу. Рівень дуже високий, у Дашиній категорії десь 10-12 спортсменок могли претендувати на медалі.

Як відреагувала Даша? Усі, напевно, бачили: розплакалася, розридалася. Нормальна реакція. Не треба забувати, що вона дівчина, дуже мріяла про цю олімпійську нагороду, золото. Але це спорт, тут завжди хтось перемагає. Олімпіада-2028? Це треба з нею спілкуватися. Це жіночий спорт, примхливий вид діяльності, важко щось загадувати. Але, звісно, це можливо, бо олімпійська мрія ще не здійснена. Це все залежатиме від її амбіцій, бажання. Є багато прикладів: казахстанець Елдос Сметов виграв своє перше золото на третій Олімпіаді, тому щось прогнозувати не треба зараз", — сказав Дуброва.