Олександр Хижняк — Арлен Лопез: онлайн-трансляція півфіналу Олімпіади-2024
У неділю, 4 серпня, відбудеться півфінальний бій на Олімпійських іграх 2024 між українським боксером Олександром Хижняком та представником Куби Арленом Лопезом.
Поєдинок розпочнеться о 18:22 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.
Також наш сайт проводить текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець є фаворитом цього бою. Фавбет на цей бій дає такі коефіцієнти:
Перемога Олександра Хижняка — 1,60;
Перемога Арлена Лопеза — 2,25.
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