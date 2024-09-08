Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії закриття Паралімпіади-2024

Український плавець Олександр Комаров буде прапороносцем України на церемонії закриття Паралімпійських ігор 2024.

Про це повідомляє BBC News Ukraine.

На Іграх-2024 Комаров приніс Україні дві особисті медалі, та одну у складі збірної України. 36-річний спортсмен з паралімпійським рекордом здобув золото у плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S5. У складі української команди отримав бронзу в естафеті 4х50 метрів комплексним стилем у плаванні, і ще одну бронзову нагороду виборов у плаванні на 200 метрів вільним стилем.

Також в активі плавця є бронза Ріо-2016 на стометрівці вільним стилем, та золото в естафеті 4х100 вільним стилем.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 80 медалей: 21 золоту, 27 срібних та 32 бронзових.

За всіма найважливішими подіями останнього дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.