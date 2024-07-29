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Харлан фехтуватиме з ексросіянкою в 1/8 фіналу Парижа-2024

Денис Шаховець — 29 липня, 13:39
Харлан фехтуватиме з ексросіянкою в 1/8 фіналу Парижа-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка сьогодні впевнено перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії в стартовому поєдинку, дізналася наступну суперницю в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/8 фіналу 32-річній українці протистоятиме 28-річна Анна Башта з Азербайджану. Суперниця Ольги є віцечемпіонкою світу та чемпіонкою Європи 2022 року. Поєдинок розпочнеться 29 липня о 15:05 за Києвом.

Зазначимо, що до 2019 року Анна Башта представляла Росію, де вона й народилася, а п'ять років тому змінила спортивне громадянство.

Нагадаємо, минулого року Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані, через те, що не потисла руку росіянці Анні Смирновій.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 (командний турнір), а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 (індивідуальні змагання). Крім того, в українки є срібна медаль командного турніру в Ріо-2016.

В 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок та припинили боротьбу за особисті нагороди Парижа.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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Ольга Харлан

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