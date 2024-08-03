Сосновський: Хижняк їхав на Олімпіаду-2024 за медаллю

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський розповів, що його підопічний Олександр Хижняк їхав на Олімпійські ігри 2024 за медаллю.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Сашко — срібний призер попередньої Олімпіади. Він важко працював і їхав сюди за медаллю і бажано за золотою. Він повністю володів ініціативою, а також веденням у тактичному та фізичному плані. Поєдинок вийшов насиченим", — сказав наставник.

Нагадаємо, Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру одностайним рішенням суддів у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Іграх-2024. Цією перемогою він гарантував собі медаль, оскільки в боксі немає бронзового фіналу — боксери, які програють півфінальні сутички, автоматично стануть бронзовими призерами.

28-річний українець є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо (Пройшла у 2021 році). У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

Раніше Чемпіон повідомляв, що Усик сплатить українським боксерам призові за медалі в Парижі-2024, та підрахував суму, яку отримає Хижняк після бою проти кубинського боксера Арлена Лопеза.