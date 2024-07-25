Боротьба США та Китаю, успіхи України: штучний інтелект зробив прогноз на медальний залік ОІ-2024

З 26 липня по 11 серпня у столиці Франції — Парижі відбудуться XXXIII Літні Олімпійські ігри 2024 року. Загалом буде представлено 32 види спорту, в яких 10 714 атлетів розіграють 329 комплектів медалей.

Компанія Gracenote від Nielsen оприлюднила остаточний прогноз на медальний залік прийдешньої Олімпіади. Віртуальна таблиця була створена з врахування наявних результатів ключових міжнародних змагань, починаючи з Ігор-2020 у Токіо.

За прогнозом Gracenote головна боротьба за перемогу в медальному заліку точитиметься між США та Китаєм. Так американці мають завоювати 112 медалей, з яких 39 золотих, 32 срібних та 41 бронзових. Китай трохи відстане, однак впевнено розташується на другій сходинці — 32 золота, 27 срібла та 25 бронзових медалей.

Господар турніру Франція стане третьою на нинішній Олімпіаді за кількістю чемпіонів, однак за загальною кількістю медалей — четвертою. Велика Британія зможе на думку штучного інтелекту завоювати на 3 нагороди більше.

Також до десятки найсильніших збірних потрапили Австралія, Японія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Південна Корея.

Прогноз на медальний залік Олімпійських ігор-2024 від Gracenote

Щодо України, то Gracenote прогнозує 13 медалей, що може стати другим найгіршим результатом в історії літніх Олімпійських ігор після Олімпіади-2016 у Ріо, де українці завоювали всього 11 нагород. ШІ не зазначає, хто саме може завоювати медалі для України, однак відомий журналіст Олександр Гливинський дав прогноз на рекордну кількість золотих нагород на Іграх у Парижі.

Медальний залік з 11-20 та з 21-30 місця

Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET впевнений у перемозі в медальному заліку збірної США — коефіцієнт 1,05. Найближчим претендентом, на думку Фавбета, також є Китай — 12,00.

Щодо України, то Фавбет дає коефіцієнт 1,95 на 16 та більше медалей у скарбничці нашої команди або 1,80 на 15 та менше нагород Олімпійських ігор-2024.