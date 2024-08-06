Васт виграв чоловічий турнір, а Маркс — жіночий у фіналі Олімпіади з серфінгу

У ніч з 5 на 6 серпня відбулися фінали чоловічих та жіночих змагань з серфінгу на Олімпійських іграх-2024.

Француз Каулі Васт у поєдинку за золото переміг австралійського серфінгіста Джека Робінсона. За підсумком двох хвиль Васт заробив 17,67 бала. Робінсон отримав 7,83 за першу спробу після чого не знайшов хвилю, щоб перебити результат Каулі.

Третім у чоловічих змаганнях став бразилець Габріель Медіна, який у матчі за бронзу здолав перуанця Алонсо Корреа.

1. 🥇 Каулі Васт (Франція);

2. 🥈 Джек Робінсон (Австралія);

3. 🥉 Габріель Медіна (Бразилія).

У жіночих змаганнях розгорнулася неймовірна боротьба за золото. Американка Керолайн Маркс отримала 7,50 за першу хвилю та значно випередила бразилійку Татьяна Вестон-Вебб, яка заробила всього 5,83. Однак друга хвиля стала невдалою для представниці США — усього 3,00, однак Вестон-Вебб не вистачило 17 десятих балів на другій хвилі для золота.

Бронзову нагороду впевнено здобула французька серфінгістка Йоханна Дефей, яка виявилася сильнішою за костариканку Брісу Геннессі.

1. 🥇 Керолайн Маркс (США);

2. 🥈 Татьяна Вестон-Вебб (Бразилія);

3. 🥉 Йоханна Дефей (Франція).

Змагання з серфінгу протягом Олімпійських ігор-2024 відбувалися біля узбережжя Теахупоо на Таїті у Французькій Полінезії, що лежить на півдні Тихого океану. Це місце, замість континентальної Європи, обрали з огляду на придатні для змагань та великі хвилі, якими воно славиться.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.