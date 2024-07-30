Південноафриканка здобула золото на дистанції 100 метрів брасом

Південноафриканська плавчиня Тетяна Сміт здобула золоту нагороду Олімпіади-2024 на дистанції 100 метрів брасом.

Спортсменка завершила заплив із результатом 1.05,28. Друге місце посіла китаянка Тан Цяньтінь, а бронзу виграла Мона Макшаррі з Ірландії.

1. 🥇 Тетяна Сміт (ПАР) — 1.05,28

2. 🥈 Тан Цяньтінь (Китай) — 1.05,54

3. 🥉 Мона Макшаррі (Ірландія) — 1.05,59

Зазначимо, що на минулих Олімпійських іграх у Токіо Тетяна завоювала срібло на стометрівці під дівочим прізвищем Шенмейкер.

Нагадаємо, раніше 17-річна представниця Канади Саммер Макінтош завоювала золото у фіналі запливу на 400 метрів комплексом. Також український плавець Михайло Романчук сенсаційно не вийшов у фінал на 800 метрів вільним стилем.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.