Південноафриканка здобула золото на дистанції 100 метрів брасом
Південноафриканська плавчиня Тетяна Сміт здобула золоту нагороду Олімпіади-2024 на дистанції 100 метрів брасом.
Спортсменка завершила заплив із результатом 1.05,28. Друге місце посіла китаянка Тан Цяньтінь, а бронзу виграла Мона Макшаррі з Ірландії.
1. 🥇 Тетяна Сміт (ПАР) — 1.05,28
2. 🥈 Тан Цяньтінь (Китай) — 1.05,54
3. 🥉 Мона Макшаррі (Ірландія) — 1.05,59
Зазначимо, що на минулих Олімпійських іграх у Токіо Тетяна завоювала срібло на стометрівці під дівочим прізвищем Шенмейкер.
Нагадаємо, раніше 17-річна представниця Канади Саммер Макінтош завоювала золото у фіналі запливу на 400 метрів комплексом. Також український плавець Михайло Романчук сенсаційно не вийшов у фінал на 800 метрів вільним стилем.
Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.