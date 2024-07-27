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Збірна України — збірна Марокко: онлайн відеотрансляція матчу Олімпіади-2024

Денис Шаховець — 27 липня, 18:05
Збірна України — збірна Марокко: онлайн відеотрансляція матчу Олімпіади-2024

У суботу, 27 липня, відбудеться матч другого туру групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024 між збірними України та Марокко.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Жоффруа-Гішар" у Сент-Етьєні. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію у прямому етері на Чемпіоні. Також наш сайт проводить текстову трансляцію зустрічі.

Команді Руслана Ротаня, яка програла в першому турі Іраку (1:2), обов'язково потрібно перемагати.

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