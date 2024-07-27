Олімпіада-2024. Баскетбольний турнір: розклад, турнірна таблиця

У перший змагальний день Олімпійських ігор-2024, 27 лютого, матчем Австралія — Іспанія розпочинається баскетбольний турнір, фінал якого заплановано на 11 серпня.

У турнірі візьмуть участь 12 збірних з 5 континентів.

Склад учасників

Група A: Греція, Канада, Австралія, Іспанія

Група B: Франція, Японія, Бразилія, Німеччина

Група C: Сербія, Пуерто-Рико, США, Південний Судан

Груповий етап

27 липня

12:00. Австралія — Іспанія

14:30. Німеччина — Японія

18:15. Франція — Бразилія

22:00. Греція — Канада

28 липня

12:00. Південний Судан — Пуерто-Рико

18:15. Сербія — США

30 липня

12:00. Іспанія — Греція

14:30. Канада — Іспанія

18:15. Японія — Франція

22:00. Бразилія — Німеччина

31 липня

18:15. Пуерто-Рико — Сербія

22:00. США — Південний Судан

2 серпня

12:00. Японія — Бразилія

14:30. Австралія — Греція

18:15. Канада — Іспанія

22:00. Франція — Німеччина

1 серпня

18:15. Пуерто-Рико — США

22:00. Сербія — Південний Судан

1/4 фіналу

6 серпня

1. F1 — E1

2. D1 — G1

3. G2 — D2

4. E2 — F2

Півфінали

8 серпня

1. Переможець 1 — Переможець 2

2. Переможець 3 — Переможець 4

Матч за третє місце

10 серпня

Фінал

11 серпня

Збірна США, яка є чемпіоном останніх чотирьох Олімпіад, вважається головним претендентом на перемогу, на думку бейтингового оператора Favbet. Коефіцієнт на перемогу американців у турнірі — 1,05.

Регламент

До 1/4 фіналу виходять по дві кращі команди з кожного квартету та дві найкращі команди з третього місця. Чвертьфінальні пари й подальшу сітку визначить жеребкування. Після групового раунду відбудеться жеребкування, яке визначить пари чвертьфіналу (сіяна команда зіграє з несіяною). Команди будуть розділені на чотири кошики:

У кошик D потрапляють дві найкращі команди, що посіли перші місця на груповому етапі;

У кошик E потраплять команда, що посіла перше місце з найменшим рейтингом, і команда, що посіла друге місце з найкращим рейтингом на груповому етапі;

У кошик F потраплять команди, які посіли другі місця на груповому етапі;

У кошик G потраплять дві найкращі команди, що посіли треті місця.

Принципи жеребкування

Команди з кошика D гратимуть з командою з кошика G, а команда з кошика E - з командою з кошика F;

Команди з однієї групи не можуть бути зведені одна з одною у чвертьфіналі.