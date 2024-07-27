Олімпіада-2024. Баскетбольний турнір: розклад, турнірна таблиця
У перший змагальний день Олімпійських ігор-2024, 27 лютого, матчем Австралія — Іспанія розпочинається баскетбольний турнір, фінал якого заплановано на 11 серпня.
У турнірі візьмуть участь 12 збірних з 5 континентів.
Склад учасників
Група A: Греція, Канада, Австралія, Іспанія
Група B: Франція, Японія, Бразилія, Німеччина
Група C: Сербія, Пуерто-Рико, США, Південний Судан
Груповий етап
27 липня
12:00. Австралія — Іспанія
14:30. Німеччина — Японія
18:15. Франція — Бразилія
22:00. Греція — Канада
28 липня
12:00. Південний Судан — Пуерто-Рико
18:15. Сербія — США
30 липня
12:00. Іспанія — Греція
14:30. Канада — Іспанія
18:15. Японія — Франція
22:00. Бразилія — Німеччина
31 липня
18:15. Пуерто-Рико — Сербія
22:00. США — Південний Судан
2 серпня
12:00. Японія — Бразилія
14:30. Австралія — Греція
18:15. Канада — Іспанія
22:00. Франція — Німеччина
1 серпня
18:15. Пуерто-Рико — США
22:00. Сербія — Південний Судан
1/4 фіналу
6 серпня
1. F1 — E1
2. D1 — G1
3. G2 — D2
4. E2 — F2
Півфінали
8 серпня
1. Переможець 1 — Переможець 2
2. Переможець 3 — Переможець 4
Матч за третє місце
10 серпня
Фінал
11 серпня
Збірна США, яка є чемпіоном останніх чотирьох Олімпіад, вважається головним претендентом на перемогу, на думку бейтингового оператора Favbet. Коефіцієнт на перемогу американців у турнірі — 1,05.
Регламент
До 1/4 фіналу виходять по дві кращі команди з кожного квартету та дві найкращі команди з третього місця. Чвертьфінальні пари й подальшу сітку визначить жеребкування. Після групового раунду відбудеться жеребкування, яке визначить пари чвертьфіналу (сіяна команда зіграє з несіяною). Команди будуть розділені на чотири кошики:
У кошик D потрапляють дві найкращі команди, що посіли перші місця на груповому етапі;
У кошик E потраплять команда, що посіла перше місце з найменшим рейтингом, і команда, що посіла друге місце з найкращим рейтингом на груповому етапі;
У кошик F потраплять команди, які посіли другі місця на груповому етапі;
У кошик G потраплять дві найкращі команди, що посіли треті місця.
Принципи жеребкування
Команди з кошика D гратимуть з командою з кошика G, а команда з кошика E - з командою з кошика F;
Команди з однієї групи не можуть бути зведені одна з одною у чвертьфіналі.
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