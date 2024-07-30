Олімпійські ігри-2024. Україна — Аргентина: прогноз редакції Чемпіона

Сьогодні, 30 липня, відбудеться поєдинок третього туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024, у якому збірна України протистоятиме команді Аргентини. Зустріч пройде на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 18:00 за київським часом. Текстова трансляція відбудеться на нашому сайті ТУТ.

У цьому матчі, а також у паралельній зустрічі між Іраком та Марокко, вирішиться доля двох путівок у плейоф з групи В. Наразі на вихід у наступний етап претендують усі команди квартету.

Читайте також : Шанси збірної України вийти в плейоф Олімпіади-2024: який результат потрібен

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, 1:1

З огляду на результати олімпійської збірної України, яка по своїй суті повторює шлях національної команди на Євро-2024, я не сумніваюся у нічийному результаті в матчі з головним фаворитом групи Аргентиною. Ризикну поставити на результат 1:1.

Станіслав Лисак, 2:1

Збірна України очевидний аутсайдер протистояння, однак і з Марокко ми не були фаворитами. Сподіваюся на недооцінку з боку суперника і перемогу підопічних Руслана Ротаня. 2:1 на користь України.

Ігор Чернявський, 2:2

У матчі з Марокко олімпійська збірна України змусила мене пережити один із найемоційніших матчів за останні роки. Блискучий сюжет, який міг призвести і до сумного вироку наших надіям на плейоф, дарує підопічним Ротаня шанс продовжити свою олімпійську казку.

Вважаю, що, на пару з аргентинцями, наші хлопці подарують яскраве шоу, яке триматиме в напрузі всі 90 (та що там — 110 чи 115) хвилин, але так і не допоможе визначити переможця, а отже, все залежатиме від паралельного поєдинку, де нас влаштує тільки аналогічний результат.

По суті я ставлю на повне повторення шляху національної збірної на Євро-2024, але сподіваюся, що цього разу футбольна фортуна посміхнеться саме нам і дозволить увійти до вісімки найкращих команд Олімпіади-2024. Прогноз: нічия з рахунком 2:2.

Денис Шаховець, 1:1

У грі проти Марокко підопічні Руслана Ротаня довели, що у них є характер. Однак перемогти Аргентину, яка є одним із головних фаворитів футбольного турніру у Парижі, буде надзвичайно складним завданням. Схиляюся до нічиєї, яка влаштує суперника, а також сподіваюсь на потрібний результат у паралельному поєдинку між Іраком та Марокко.

Максим Розенко, 1:0

Ризикну поставити 1:0, адже надія вмирає останньою, до того ж у нас зараз на Олімпійських іграх в інших видах спорту більше негативних новин, ніж гарних. Врахуємо і позитивний фон, в якому перебуває команда Руслана Ротаня після важкого, але переможного матчу з Марокко.

Владислав Уткін, 1:1

Поразка від номінального аутсайдера, вольова перемога у 2 турі. Схоже підопічні Ротаня вирішили повністю повторити шлях команди Реброва на Євро. Думаю, що останній матч групи цілком ймовірно може продовжити цю аналогію. Так, індивідуальна якість та досвід таких аргентинців, як Альварес чи Отаменді може зруйнувати цей сценарій. Однак, думаю, що Україна покаже характер, як у грі з Марокко, та не програє Аргентині.

Олександр Булава, 2:1

Аргентина, попри статус фаворита, є далеко не ідеальною командою. Українцям не варто їх боятися, не потрібно закриватися та грати від оборони.

Вірю, що "синьо-жовті" вийдуть на матч максимально вмотивованими, з вірою у власні сили та зможуть досягти потрібного результату. Прогноз — перемога України 2:1.

Максим Салівон, 2:2

Матч третього туру групового етапу Олімпіади для України обіцяє бути не просто складним, а найскладнішим. Співпало все — від зашкалюючої важливості моменту, до рівня суперника, який має чи не найпотужніший склад на турнірі. Ці фактори визначають помірно оптимістичний і наполовину песимістичний (це вже кому як подобається) прогноз на гру.

Практика показує, що вже тривалий час матчі за участі України дарують, як гарну результативність, так і голи в обидві сторони. Як і обидві гри Аргентини на ОІ. Враховуючи важливість моменту й турнірну ситуацію, в яку потрапили обидві команди, не бачу причин, щоб і цього разу було інакше.

Проте не стану говорити, що верх буде за безумовним фаворитом зустрічі з Південної Америки. Врешті, Марокко показав, що нічого "космічного" в цій Аргентині нема. А "синьо-жовті", своєю чергою, "прибили" Марокко. Варто очікувати максимально насиченого небезпечними моментами біля обох воріт матчу. Тож нудно не буде. Прогнозую нічию 2:2.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:



Перемога України — 4,60;

Нічия — 4,00;

Перемога Аргентини — 1,65.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.