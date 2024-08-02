Хижняк — Перейра: прогноз редакції Чемпіона на чвертьфінал Олімпіади-2024

Сьогодні, 2 серпня, відбудеться чвертьфінальний бій на Олімпійських іграх-2024 між українським боксером Олександром Хижняком та представником Бразилії Вандерлі Перейрою.

Поєдинок розпочнеться о 22:36 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, Перемога Перейри роздільним рішенням

Я не поділяю думки, що Хижняк є одним з фаворитів на медаль на Олімпіаді-2024. Мені не подобається його стиль бою, він виглядає надто прямолінійним. До того ж, не варто забувати про нещодавню травму Олександра.

З іншого боку, я не вважаю, що він програє без шансів. Мені здається, що перемогу здобуде бразилець, проте це буде важка, вимучена перемога за роздільним рішенням суддів.

Денис Шаховець, перемога Хижняка одностайним рішенням

Українець Олександр Хижняк є явним фаворитом у поєдинку з бразильцем Вандерлі Перейрою. Українець приїхав до Парижа за омріяною золотою нагородою Олімпійських ігор і має всі шанси її здобути. І хоча Хижняк в бою проти Акілова виглядав не так переконливо, як того хотілося б, саме Олександр виглядає як той хлопець, який здатен поповнити скарбничку збірної України першою нагородою вищої проби. Проте спочатку потрібно пройти до півфіналу.

Станіслав Лисак, дострокова перемога Хижняка

Олександр Хижняк є одним з фаворитів Олімпіади у ваговій категорії до 80 кг. Якщо ти претендуєш на золото, то маєш перемагати будь-якого суперника. Очікую на дострокову перемогу українця.

Владислав Уткін, перемога Хижняка роздільним рішенням

Хижняк, як і в бою проти Акілова, підходить до поєдинку в статусі абсолютного фаворита. Однак, попередній бій (особливо перший раунд) показав, що у Олександра можуть виникати проблеми. Перейра, який є віцечемпіоном світу 2023 року, досить небезпечний суперник. Я не чекаю легкої прогулянки для українця. Думаю перевага Хижняка над бразильцем буде мінімальною.

Ігор Чернявський, перемога Хижняка одностайним рішенням

Перед першим поєдинком коефіцієнт на Олександра був 1.04, але бій не виявився таким легким, як очікували експерти. Хижняк важко увійшов у перший раунд, але за рахунок класу та досвіду в наступних двох 3-хвилинках не лише вирівняв ситуацію, а й повністю перебив угорського опонента.

Далі буде важче. Бразилець точно потужніший за Акілова, але й "Полтавський танк" лише входить у турнір. Вірю, що з кожним боєм він буде тільки набирати. І вірю, що чвертьфінал проти Перейри точно не стане останнім виступом Олександра на цій Олімпіаді.

Максим Розенко, перемога Хижняка

Хижняк є останнім українським боксером, що продовжує свій шлях на Олімпіаді. Його поразка Перейрі стане черговим свідоцтвом, що він дарма лишився в аматорському боксі ще на три роки. Але рівень майстерності й досвід Олександра повинен зіграти свою роль, тож ставлю на перемогу полтавця за очками.

Андрій Яросименко, перемога Хижняка роздільним рішенням

Насправді, національний фактор грає злий жарт зі мною, адже дуже сильно хочеться побачити перемогу українця, але, його суперник досить сильний, і попередні бої бразильця мені здаються цікавішими, ніж поєдинки Хижняка.

Ми маємо срібного призера Токіо-2020 та віцечемпіона чемпіонату світу-2023. Я думаю, вони приблизно рівні у своїх силах, але Хижняк зможе здолати суперника, та пройти у півфінал.

Олександр Булава, перемога Хижняка роздільним рішенням

Хижняк показав досить непростий старт, він провів рівний бій з ексукраїнцем Акіловим. 28-річний українець віддав перший раунд, проте включився наприкінці зустрічі. Як підсумок перемога роздільним рішенням суддів.

Протистоятиме Хижняку потужний бразилець, який явно виглядає більшим за категорію 80 кг. Однак вірю, що Хижняк зможе показати свій бокс та перемогти опонента.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець є абсолютним фаворитом цього бою. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:

Перемога Олександра Хижняка — 1,04;

Перемога Вандерлі Перейри — 9,00.

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