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Британка Годжкінсон здобула золото в бігу на 800 метрів на Олімпіаді-2024

Микола Дендак — 5 серпня, 23:52
Британка Годжкінсон здобула золото в бігу на 800 метрів на Олімпіаді-2024

22-річна британська легкоатлетка Кілі Годжкінсон взяла золото в бігу на 800 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 1.56,72. Срібну нагороду виборола Тсіге Дугума з Ефіопії, а бронза у кенійки Мері Мораа.

1. 🥇 Кілі Годжкінсон (Велика Британія) — 1.56,72;

2. 🥈 Тсіге Дугума (Ефіопія) — 1.57,15;

3. 🥉 Мері Мораа (Кенія) — 1.57,42.

Нагадаємо, напередодні кенійська легкоатлетка Фаїт Чепнгетич Кіп'єгон фінішувала другою в забігу на 5000 метрів, проте втратила медаль через дискваліфікацію.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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