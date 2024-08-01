Американка Дуглас з національним рекордом стала олімпійською чемпіонкою на 200 метрів брасом

Американська плавчиня Кейт Дуглас виборола золото на дистанції 200 метрів брасом на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 2:19,24 та встановила рекорд Америки. Другою фінішувала світова рекордсменка та золота медалістка Токіо-2020 в цій дисципліні Татьяна Сміт, а бронзу завоювала нідерландка Тес Схаутен.

1. 🥇 Кейт Дуглас (США) — 2:19,24;

2. 🥈 Татьяна Сміт (ПАР) — 2:19,60;

3. 🥉 Тес Схаутен (Нідерланди) — 2:21,05.

Нагадаємо, напередодні китаєць Пань Чжанле встановив світовий рекорд з плавання на 100 метрів вільним стилем та здобув золото на Олімпіаді-2024.

Також ірландський плавець Денієл Віффен побив олімпійський рекорд українця Михайла Романчука та виграв золоту медаль на дистанції 800 м вільним стилем.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.