Україно, рідна, це для тебе — Харлан не стримала емоцій після здобуття бронзи

Українська фехтувальниця Ольга Харлан емоційно відреагувала на здобуту бронзову медаль Олімпіади-2024 на шаблях.

33-рінча спортсменка не стримала сліз та присвятила важливу нагороду Україні.

"Україно, ми тебе любимо, це для тебе, рідна, це для тебе", - сказала Харлан після перемоги.

«Україно, це для тебе рідна, це для тебе»😭

Ольга Харлан, бронзова призерка Олімпійських Ігор 2024. pic.twitter.com/ZHgGeT0sLL — Danzo.🇺🇦 (@danzo_fs) July 29, 2024

ОЛЯ ОЛЯ ОЛЯ БРНОЗА ПЕЕЕЕРША МЕДАЛЬ УКРАЇНИ НА ОЛІИПІЙСЬКИХ ІГРАХ ОЛЯЯЯЧ🥉🥉🥉🥉🥉🥉 pic.twitter.com/c8C2t3AKdg — Danzo.🇺🇦 (@danzo_fs) July 29, 2024

Для Харлан це третя особиста бронзова нагорода після Лондона-2012 та Ріо-2016. Також в Ольги є дві командні олімпійські медалі — золота з Пекіна-2008 та срібна з Ріо-2016. Крім того, Харлан — друга після Яни Клочкової українка, в якої загалом п'ять медалей Олімпійських ігор.

У Парижі 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.