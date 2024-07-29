Україно, рідна, це для тебе — Харлан не стримала емоцій після здобуття бронзи
Українська фехтувальниця Ольга Харлан емоційно відреагувала на здобуту бронзову медаль Олімпіади-2024 на шаблях.
33-рінча спортсменка не стримала сліз та присвятила важливу нагороду Україні.
"Україно, ми тебе любимо, це для тебе, рідна, це для тебе", - сказала Харлан після перемоги.
Для Харлан це третя особиста бронзова нагорода після Лондона-2012 та Ріо-2016. Також в Ольги є дві командні олімпійські медалі — золота з Пекіна-2008 та срібна з Ріо-2016. Крім того, Харлан — друга після Яни Клочкової українка, в якої загалом п'ять медалей Олімпійських ігор.
У Парижі 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.
Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.