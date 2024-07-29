20-річна автралійка з олімпійським рекордом здобула золото у плаванні

Австралійська плавчиня Моллі О'Каллаган здобула золоту нагороду Олімпіади-2024 на дистанції 200 метрів вільним стилем.

20-річна спортсменка проплила за 1:53.27, що стало новим олімпійським рекордом. Срібло здобула її землячка Аріарне Тітмус, а бронзу забрала представниця Гонконгу Шивон Бернадетт Хоуї.

1. 🥇 Моллі О'Келлаган (Австралія) — 1:53.27 OR

2. 🥈 Аріана Тітмус (Австралія) — 1:53.81

3. 🥉 Шивон Бернадетт Хоуї (Гонконг) — 1:54.55.

Нагадаємо, раніше 17-річна представниця Канади Саммер Макінтош завоювала золото у фіналі запливу на 400 метрів комплексом. Також український плавець Михайло Романчук сенсаційно не вийшов у фінал на 800 метрів вільним стилем.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.