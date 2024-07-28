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На Олімпіаді-2024 організатори переплутали гімн Південного Судану

Владислав Уткін — 28 липня, 13:04
На Олімпіаді-2024 організатори переплутали гімн Південного Судану

На Олімпіаді-2024 помилились із гімном Південного Судану перед поєдинком баскетбольної збірної проти Пуерто-Рико.

Організатори помилково увімкнули гімн Судану, що викликало незадоволення фанатів Південного Судану, які були присутні на грі.

Під час паузи, поки шукали правильний гімн, весь стадіон вибухнув оплесками на знак солідарності з командою Південного Судану та їх вболівальниками. Гравці збірної Пуерто-Ріко теж приєдналися до підтримки.

Зазначимо, що Південний Судан отримав незалежність від Судану у 2011 році після багаторічної громадянської війни.

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