На Олімпіаді-2024 організатори переплутали гімн Південного Судану
На Олімпіаді-2024 помилились із гімном Південного Судану перед поєдинком баскетбольної збірної проти Пуерто-Рико.
Організатори помилково увімкнули гімн Судану, що викликало незадоволення фанатів Південного Судану, які були присутні на грі.
Під час паузи, поки шукали правильний гімн, весь стадіон вибухнув оплесками на знак солідарності з командою Південного Судану та їх вболівальниками. Гравці збірної Пуерто-Ріко теж приєдналися до підтримки.
Зазначимо, що Південний Судан отримав незалежність від Судану у 2011 році після багаторічної громадянської війни.