На Олімпіаді-2024 організатори переплутали гімн Південного Судану

На Олімпіаді-2024 помилились із гімном Південного Судану перед поєдинком баскетбольної збірної проти Пуерто-Рико.

Організатори помилково увімкнули гімн Судану, що викликало незадоволення фанатів Південного Судану, які були присутні на грі.

Під час паузи, поки шукали правильний гімн, весь стадіон вибухнув оплесками на знак солідарності з командою Південного Судану та їх вболівальниками. Гравці збірної Пуерто-Ріко теж приєдналися до підтримки.

Erreur technique et mauvais hymne pour le Soudan du Sud, mais que dire de cette réaction du public 😍



Le meilleur de #Paris2024, c'est à suivre sur Eurosport et Max pic.twitter.com/zoasuTHeBs — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

Зазначимо, що Південний Судан отримав незалежність від Судану у 2011 році після багаторічної громадянської війни.