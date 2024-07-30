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Костюк та Ястремська знялися з парного розряду на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 30 липня, 21:05
Костюк та Ястремська знялися з парного розряду на Олімпіаді-2024

Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська знялися з олімпійського тенісного турніру у парному розряді.

Суперницями українок в 1/8 фіналу мали бути представниці Китайського Тайбею — Сє Шувей та Цао Чіаї. Матч мав розпочатися о 21:30 за київським часом. Проте українська пара вирішила знятися з турніру.

Імовірно це пов'язано з перемогою Костюк в одиночному розряді. Марта у майже 3-годинній зустрічі здолала представницю Греції Марію Саккарі (8) та вийшла у чвертьфінал турніру.

Нагадаємо, на старті парного розряду Костюк та Ястремська обіграли представниць Польщі Магду Лінетт та Алісію Росольську (6:4, 6:1).

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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