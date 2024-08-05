Магучіх: Я хочу покращити свій світовий рекорд

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх має намір побити свій світовий рекорд.

Про це вона розповіла після завоювання золота в Парижі.

— Вдача сьогодні була на нашому боці, ми маємо дві нагороди, це дійсно важливо зараз у цей складний час для нашої країни. Тому що ми виборюємо медалі, щоб потім мати можливість спілкуватися із міжнародними ЗМІ, розповідати про війну в Україні, що вона продовжується, що ми продовжуємо боротися за нашу незалежність.

— Є олімпійське золото, є рекорд, що далі, які ще вершини?

— Немає межі для вдосконалення. Буду далі вдосконалюватися, встановлювати нові рекорди.

— Як думаєте, яка людська межа рекорду у стрибках у висоту?

— Знаєте, багато людей казали, що неможливо побити світовий рекорд — 2,09, але я це зробила, показала, що це можливо. Рекорди створені для того, щоб їх бити, будемо намагатися це робити та стрибати вище.

— На 2,02 м було хвилювання, коли пішли?

— Були, але я намагалася себе налаштувати, що все добре, заспокойся, бо я приїхала на цю Олімпіаду фаворитом, лідеркою світу. Хотілося просто насолоджуватися, звичайно, коли не стрибнула Нікола, я зрозуміла, що у мене є золото Олімпійських ігор і я дуже вдячна тренерці, бо вона завжди казала, що треба стрибати з першої спроби, бо це грає дуже важливу роль. Сьогодні я стрибнула все з першої спроби і це дало мені цю золоту нагороду.

— Що було не так з планкою на 2,02 м, ви наче перелетіли, але вона хитається і падає?

— Ось таке трапляється. Дійсно, вилітала із запасами, але трішки не доробила. Ось, про що ми кажемо, що є над чим працювати і є що вдосконалювати, щоб потім виходити і брати вищі висоти.

— Це ж інший сектор, ніж той, що ви встановлювали світовий рекорд?

— Звичайно, це інший стадіон.

— Цей сектор важчий для стрибків?

— Я не скажу це. По-перше, ми всі стрибаємо в рівних умовах, тут новий стадіон, там був трішки старий, але сьогодні просто так, сьогодні 2 м. Доріжка була добра, можна було стрибати, я розраховувала, що стрибну вище, але я щаслива, що в мене золота нагорода. Це найважливіше.

— Старт на 1500 м не збив вас?

— Ні. Якщо ми поглянемо на мій сезон, на мої стрибки, то я і чекаю давно і маю досвід, що проводяться паралельно змагання і до того були 400 м з барʼєрами на інших змаганнях, тому я звикла. Це наші реальності, я думаю, що на це не потрібно звертати увагу.

— Ви перенесли на 2,04 спробу, в чому була ідея?

— В тому, що я була вже олімпійською чемпіонкою і мені хотілося стрибнути вище, тому перенесла на 2,04 останню спробу.

— Можна було 2,02, а потім вище.

— Так, але навіщо витрачати енергію на 2,02, якщо хотілося вище.

— Ви постійно лежали, а суперниці сиділи, про що думали в цей момент?

— Насправді, я лежу, щоб відпочити між спробами. Я не думаю ні про що, можу подивитися на небо, глянути на інші змагання, там якраз молот метали навпроти нас. Але намагаюся не думати або просто налаштовуватися, щоб зробити все правильно.

Напередодні Олімпійських Ігор Ярослава стрибнула 2,10 м та побила світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років. Також українка є чинною чемпіонкою світу.

Нагадаємо, Ярославі не підкорилася позначка 2,02 та 2,04 у фіналі ОІ-2024, однак через меншу кількість спроб на 2,00 вона стала золотою медалісткою. Бронзу здобула інша українка Ірина Геращенко. Для Магучіх це друга нагорода Олімпіади, у Токіо-2020 вона стала третьою, стрибнувши 2,00 м з другої спроби.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.