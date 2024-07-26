Легендарного футболіста Зіку пограбували на Олімпійських іграх у Парижі

Легендарного футболіста і тренера Артура Антунеса Коїмбру (Зіку) пограбували в Парижі, куди він приїхав на запрошення бразильської делегації на Олімпійські ігри.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

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Увечері 25 липня Зіко залишив свій готель на таксі. Коли він сів у автомобіль, до водія підбіг невідомий і відвернув його увагу. У цей час спільник злочинця вкрав портфель Зіку з пасажирського сидіння.

У вкраденому портфелі знаходився годинник Rolex, діаманти, готівка (2 тисячі євро та 2 тисячі доларів) та прикраси. За фактом події було розпочато розслідування. Його доручили бригаді з протидії бандитизму.

Нагадаємо, Зіку є одним з найвеличніших футболістів в історії. У складі збірної Бразилії, за яку протягом кар'єри він забив 52 голи в 72 матчах, Зіку став бронзовим призером чемпіонату світу 1978. Крім того, він є дворазовим чемпіоном світу з пляжного футболу (1995, 1996).

Сьогодні, 26 липня, у Парижі відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024. Бразилія, на відміну України, не кваліфікувалася на футбольний турнір, проте буде боротися за медалі в багатьох інших видах спорту.