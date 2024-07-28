Визначилася суперниця Костюк в другому колі Олімпійсьих ігор

Українська тенісистка Марта Костюк зіграє у другому колі Олімпійських ігор-2024 проти француженки Клари Бюрель.

Місцева спортсменка виявилася сильнішою за чешку Катержину Синякову. Зустріч завершилася з рахунком 7:6(3), 6:4.

Поєдинок Костюк та Синякової відбудеться завтра, 29 липня, на 13 корті, орієнтовно о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в дебютному матчі на Олімпійських іграх Марта здобула впевнену перемогу над Лулу Сунь.

Також стадію 1/32 подолали Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Колишня перша ракетка України не відчула опору японки Учідзіму, а одеситка здобула вольову перемогу над бразилійкою Пігоссі.