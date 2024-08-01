Костюк: Олімпіада — це один із найкращих турнірів у моєму житті

У чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 Костюк програла хорватці Донні Векич (21) у драматичному поєдинку, який тривав 3 години. Марта була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії.

Після поразки Костюк поділилася враженнями та планами на майбутнє в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

— Марто, розкажи свої емоції після трьохгодинного трилера із Донною Векич, це було неймовірно, вся країна підтримувала, але, що зараз на душі?

— Трохи смуток, трохи гордість, трохи радість, бо я почала матч не дуже добре, але змогла повернутися у гру. Трішки не вистачило, але, на жаль, це спорт, це частина життя, і я рухаюся далі із таким класним матчем у себе в рюкзачку.

— Олімпіада для тебе, думаю, дуже важливий турнір, відчула її дух взагалі?

— Насправді я недооцінювала Олімпіаду до цього року, як всі тенісисти, перепрошую. І так, це один із найкращих турнірів у моєму житті. Звісно, я маю всі цілі повернутися на ОІ в Лос-Анджелес у 2028 році, спробувати завоювати медаль для України і, на жаль, цього разу не змогла, проте всім дякую за підтримку. Я вже взяла в руки телефон і в мене просто тисячі повідомлень. Сподіваюся, що у Лос-Анджелесі все складеться.

— Які твої найближчі плани?

— Я лечу в Торонто, у мене розпочинається американська серія на харді і я вирішила полетіти туди якомога раніше, щоб відновитися і підготуватися. Сподіваюся на вашу підтримку і до нових зустрічей.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.