Чим я гірша за людей, які просто кайфують? Костюк розповіла про свої танці у чвертьфіналі Олімпіади-2024

Перша ракетка Україна Марта Костюк вважає, що потрібно частіше дозволяти собі розслаблятися під час матчів.

У коментарі Tribuna.com Костюк розповіла про свої танці після другого сету чвертьфінального матчу Олімпійських ігор-2024 проти Донни Векич.

"Я люблю грати за країну. І, як я сказала вже раніше, коли я сиділа й чекала, що Донна повернеться з вбиральні, я розуміла, що люди тут просто кайфують, вони отримують задоволення. Чим я гірша, ніж вони? Я розумію, що мені тільки 22, і я маю можливість отримувати задоволення від цього. І я вважаю, що потрібно дозволяти собі такого якомога більше. Це було круто. Я собі дозволила це зробити. Як ви можете це побачити, у нас всі такі мегасконцентровані. Я не думаю, що мені там щось сильно заважало чи що. Мені в моменті захотілося це зробити, була така музика і все", — сказала Костюк.