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Колодій та Коновалов посіли передостаннє місце у стрибках з трампліна у фіналі Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 2 серпня, 13:12
Колодій та Коновалов посіли передостаннє місце у стрибках з трампліна у фіналі Олімпійських ігор-2024

Українці Олег Колодій та Данило Коновалов посіли 7 місце з 8 у фіналі Олімпійських ігор-2024 у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.

Український дует набрав 348,27 бала. Менше лише у представників США Тайлера Даунса та Грега Данкана —346,08.

Золото дісталося китайцям Даою Лонгу та Вану Жончжану (446,10), срібло здобули мексиканці Хуан Мануель Ернандес та Олівейра Ібарра (444,03), а третє місце посіли британці Джек Лафер та Ентоні Гардінг (438,15).

За всіма подіями сьомого дня Олімпійських ігор-2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.

Олімпійські ігри-2024 Данило Коновалов Олег Колодій Україна на Олімпіаді-2024

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