Колодій та Коновалов посіли передостаннє місце у стрибках з трампліна у фіналі Олімпійських ігор-2024

Українці Олег Колодій та Данило Коновалов посіли 7 місце з 8 у фіналі Олімпійських ігор-2024 у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.

Український дует набрав 348,27 бала. Менше лише у представників США Тайлера Даунса та Грега Данкана —346,08.

Золото дісталося китайцям Даою Лонгу та Вану Жончжану (446,10), срібло здобули мексиканці Хуан Мануель Ернандес та Олівейра Ібарра (444,03), а третє місце посіли британці Джек Лафер та Ентоні Гардінг (438,15).

За всіма подіями сьомого дня Олімпійських ігор-2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.