Колодій оголосив про завершення кар'єри

Український стрибун у воду Олег Колодій у віці 31-го року завершив кар’єру.

Про це повідомив головний тренер збірної України зі стрибків у воду Ілля Целютін у коментарі Суспільне Спорт.

"Щороку у нас якісь спортсмени закінчують кар'єру. У кожному циклі ми підходимо до того, що треба омолоджувати склад. Тому ми до цього готуємося. Є вже зміна, яка їх замінить. Олег Колодій працюватиме тренером", – сказав Целютін.

Востаннє він виступав за збірну на Олімпіаді-2024. Тоді разом з Данилом Коноваловим посів сьоме місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Олег Колодій – учасник Олімпіад у 2021 та 2024 роках. Бронзовий призер чемпіонату світу-2017 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, 3-разовий призер Євро з водних видів спорту та 6-разовий медаліст чемпіонатів Європи зі стрибків у воду.

Раніше повідомлялося, що бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року Ігор Радівілов також оголосив про завершення кар'єри.