Новозеландка Ліза Керрінгтон стала восьмиразовою олімпійською чемпіонкою у веслуванні на байдарці.

На Іграх-2024 вона виграла свою третю золоту медаль, до перемоги в байдарці-четвірці та байдарці-двійці вона додала ще золото байдарки-одиночки. Також Ліза встановила олімпійський рекорд, обійшовши угорку Тамару Чіпеш, для якої це теж третя нагорода в Парижі (срібло в байдарці-двійці та бронза в байдарці-четвірці).

Бронзову нагороду байдарки-одиночки здобула данська веслувальниця Емма Єргенсен. Для неї це перша нагорода на Іграх-2024 та четверта в кар'єрі. Раніше вона здобувала срібло в байдарці-одиночці на 500 метрів у Ріо-2016, а також дві бронзи в Токіо-2020 — байдарка-одиночка на 200 та 500 метрів.

1. 🥇 Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія) — 1:47,36;

2. 🥈 Тамара Чіпеш (Угорщина) — 1:48,44;

3. 🥉 Емма Єргенсен (Данія) — 1:49,76.

Зазначимо, що українська спортсменка Марія Повх не змогла пройти у медальний фінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів, а у втішному заїзді фіналу С фінішувала останньою.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.