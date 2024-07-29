Скандал у дзюдо: японський дзюдоїст знепритомнів під час сутички на Олімпіаді

Японський дзюдоїст Рюдзю Нагаяма на декілька секунд втратив свідомість після сутички з іспанцем Франсіско Гарріос у ваговій категорії до 60 кг на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Під час змагань Гарріос виконав больовий прийом проти Нагаями і після команди "розійтися" ще тримав свого суперника, через що той на декілька секунд втратив свідомість.

Одразу після завершення поєдинку Гарріос пішов тиснути руки опоненту, але той відмовився.

При цьому, суддя не розгледів у діях іспанця нічого протиправного, присудивши йому перемогу

Зрештою японець та іспанець стали володарями бронзових медалей Олімпіади. Нагаяма через втішний раунд здобув право боротися в поєдинку за третє місце, в якому здолав Саліха Їйлдиза з Туреччини (10:0). Гаррігос поступився у півфіналі та в сутичці за бронзу переміг грузина Георгія Сардалашвілі.