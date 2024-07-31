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Тренер збірної України прокоментував відмову Хижняка спілкуватися з пресою

Станіслав Лисак — 31 липня, 08:41
Тренер збірної України прокоментував відмову Хижняка спілкуватися з пресою

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський заявив, що український боксер вагової категорії до 80 кг Олександр Хижняк не буде давати коментарі у мікс-зоні після попередніх боїв на Олімпійських іграх-2024.

Слова Сосновського цитує Tribuna.com.

"Там ще катає сьогодні хтось там, Щербачов, чи хто: "Хижняк відмовився спілкуватись з пресою". Та він не відмовляється, він просто просить, і я всіх прошу. Коли закінчаться бої, він з усіма поспілкується", — сказав Сосновський.

Нагадаємо, Хижняк в 1/8 фіналу роздільним рішенням суддів переміг ексукраїнця Пилипа Акілова з Угорщини.

Наступним суперником Олександра буде Вандерлі Перейра з Бразилії. Напередодні 23-річний бразилець, який є срібним призером чемпіонату світу 2023 року, одноголосним рішенням суддів здолав Седріка Белоні-Дюльєпра з Гаїті.

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